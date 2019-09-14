 

Первый KharkivPride: в марше примут участие дипломаты из Германии и Франции

14 сентября 2019 г. 16:30
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Как сообщил сегодня руководитель ГУ ЧП Украины в Харьковской области Валерий Сокуренко, участие в Марше равенства KharkivPride планируют принять до 1,5 тысячи граждан, в том числе - иностранцы.

В их числе - консул Германии, посол Франции в Украине, а также представители Канады, Швеции, Дании, Нидерландов, Норвегии и Великобритании.

Валерий Сокуренко также отметил, что полиция готова обеспечить порядок, и к его охране будут привлечены представители Национальной гвардии Украины и спецназовцы. О количестве правоохранителей начальник облуправления высказался так: "Достаточное количество, я бы не хотел называть цифры, но их будет больше, чем участников мероприятия".

Он также добавил, что правоохранители готовы к прибытию гостей из других регионов, и анонсировал усиление мер охраны в метрополитене и во всех районах города.

Непосредственно Марш равенства состоится на площади Свободы, но точный его маршрут Сокуренко не озвучил. Он добавил, что с 12:00 и до окончания акции движение транспорта на площади будет перекрыто.

Кроме того, заявки на проведение акций в центральных районах города подали "Правый сектор", "Фрайкор", "Традиции и порядок" и члены спортивных организаций города.

Напоминаем: первый KharkivPride запланирован на 15 сентября.

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