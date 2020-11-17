Первый месяц отопительного сезона в Харькове прошел. Почему горожане до сих пор мерзнут в своих квартирах?

Валентина рассказывает, что новенькие обои, которые она недавно поклеила, уже начали отставать от стен. А в углах и на потолке появилась плесень. Женщина говорит - это все из-за отсутствия тепла в квартире.

Валентина, жительница дома

Четырнадцатого Харьков подключили, а сегодня 17, а я вот с грелкой сплю. Постель сырая. В квартире невозможно сидеть. Хожу в сапогах, в куртке лягаю спать.

Дом на улице Днепровской до сих пор ждет подключения отопления. Люди жалуются, что теплые вещи уже не спасают, ведь на улице мороз, а температура в квартирах не превышает десяти градусов. Пользуются обогревателями и пьют горячий чай. Из-за холода и сырости в домах, возмущаются жильцы дома, они начали болеть. Обращались к коммунальщикам и писали заявления городским чиновникам, но проблема осталась нерешенной.

Вита, жительница дома

И куда не звонишь - и в 15-62, и в другие, - да, придут, да, придут. Правда, перезванивали, спрашивали, включили или нет. Но ведь это не решение проблемы.

Отсутствует отопление и у жителей дома на Московском проспекте. Подчеркивают: приходится спать под тремя одеялами и класть рядом с собой бутылки с теплой водой, чтобы хоть как-то согреться.

Людмила, жительница дома

Сидеть там невозможно, руки околевают, голова замерзает, ну, что это за квартира? Мы 55 лет тут живем, отапливались нормально, а в этом году - совсем…

А вот харьковчанка Лида говорит, что сейчас больше всего переживает за здоровье дочери, потому что ребенок постоянно находится в холодном помещении.

Лида, жительница дома

У меня четырехмесячный ребенок, он спит одетым, в осеннем комбинезоне чуть ли не в шапке. Но мы к этому, чувствую, придем, если температура будет падать.

Директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, рассказывает, что в доме на улице Днепровской сейчас действительно проводятся ремонтные работы. Однако пообещал, что уже сегодня вечером в квартирах потеплеет.

А вот в доме на Московском проспекте необходимо установить насос, отметил Сидоренко, и только после этого он будет подключен к отоплению. Но вот когда это произойдет, не ответил.

Между тем харьковчане в разных районах города продолжают жаловаться на проблемы с теплом, и горячим водоснабжением. Только за минувшие сутки диспетчеры городской службы 1562 получили почти 4 тысячи заявок о проблемах с отоплением, еще более 900 - об отсутствии горячей воды.