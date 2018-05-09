Песни о войне и современные мелодии. В Харькове прошел парад оркестров

Послушать известные композиции в исполнении военных оркестров Харькова собрались сотни харьковчан. Дирижер одного из учасников - оркестра Университета внутренных дел рассказывает, к выступлению готовились около двух недель. перетуар подбирали так, чтобы он почти полностью отличался от прошлогоднего, оставили только песню про День Победы.

Геннадий Цыпак, дирижер оркестра ХНУВД:

Вальс "В лесу прифронтовом", танго "Мені безмежно жаль", звичайно "День Перемоги - День Победы".

В списке исполненных оркестрами композиций не только произведения военнойт ематики, но и народные украинские песни. а также современные мелодии. Харьковчане говорят - от услышанного в восторге. Для многих из них это еще один повод вспомнить погибших родственников.

Юлия:

Спасибо за этот концерт потрясающий. Все так стараются, такие голоса прекрасные.

Александр:

Очень приятное впечатление, очень приятно понимать, что не забывают этот день памяти такой. Вспоминаем своих дедов, прадедов.



Парад оркестров ко Дню победы над нацизмом проводят в Харькове уже четвертый год подряд, в нем участвуют лучшие коллективы военных ВУЗов и силовых структур.