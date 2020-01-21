Песочинский сельсовет пытается через суд получить 1,7 млн гривен

21 января 2020 г. 14:20
12 просмотров

Харьковская местная прокуратура №6 направила в хозяйственный суд Харьковской области исковое заявление в интересах государства в лице Песочинского поселкового совета Харьковского района Харьковской области в один из частных акционерных обществ о взыскании безосновательно сохранившихся средств в сумме почти 1,7 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, установлено, что предприятие в течение длительного периода постоянно пользуется земельным участком площадью более 5 га на территории пгт Песочин Харьковской области без надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов.

На указанном земельном участке находятся здания предприятия, принадлежащих ему на праве частной собственности и используются в его хозяйственной деятельности.
 
Одновременно предприятие с января 2017 не уплатило ни копейки в бюджет поселкового совета за использованием указанного земельного участка.
 
Сейчас прокуратура просит взыскать с должника средства за использование указанного земельного участка в сумме почти 1,7 млн грн.
 
Иск находится на рассмотрении.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.