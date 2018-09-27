Пикет под стенами облпрокуратуры: что требовали активисты

Под стенами прокуратуры собралось около двух десятков активистов разных общественных организаций с плакатами и флагами. Требований сразу несколько, говорят пикетчики.

Семен Соха, активист:

Питання щодо недопустимості видачі бійців, які воюють за Україну в Російську Федерацію, раз. По-друге, це недопустимість вчиняти репресії проти активістів з боку влади і, навпаки, розслідувати, справи, які вчиняються проти активістів. третя вимога - це відставка Єніна, який підписав розпорядження щодо видачі бійця, який воював за Україну в РФ, четверте - це безпосередньо стосовно добровольців і обмежень. які створюються щодо доступу на фронт.

Ирина Юрченко, активистка:

Я прийшла до прокуратури, бо я вірю, що в прокуратурі є патріоти, які будуют українську правову державу і я прийшла звернути увагу, що з нашими активістами відбувається щось недобре, вони у небезпеці.

На такую акцию, говорят активисты, вышли после событий в Киеве на прошлой неделе. Тогда под генеральной прокуратурой Украины состоялся митинг за прекращение практики экстрадиции в Россию. Закончился он столкновениями с силовиками. В Харькове акция была мирной, обращение в ГПУ со всеми требованиями пикетчики передали в областную прокуратуру.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

Громадяни, кілька громадських організацій надали нам листа, він, звісно, зареєстрований офіційно. Ми видали копію з усіма необхідними помітками. Він буде розглянутий належним чином у встановлені законом терміни.

Такие пикеты, подчеркивают активисты, собираются провести во всех регионах Украины, следующая акция состоится во Львове.