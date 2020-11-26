Планшет Lenovo Yoga Duet 7 – невероятная мощь в компактном корпусе®

Подобрать планшет для той или иной задачи сегодня не составляет никакого труда. На рынке огромный выбор моделей с самой разной функциональностью, размером дисплея и производительностью. Но есть модели, которые держатся особняком и выделяются из общей массы за счет неординарной мощности, дизайна или других параметров.

Именно к такому типу относится планшет Lenovo Yoga Duet 7. Компания представила его в начале 2020 года, однако устройство незаслуженно осталось незамеченным.

Совместно с экспертами интернет-магазина Киевстар мы исправляем эту ошибку и расскажем о самых крутых фишках девайса, после чего вам точно захочется купить планшет Lenovo Yoga Duet 7.

Дисплей и начинка

Начнем с главного элемента для любого планшета – дисплея. Здесь установлена матрица размером целых 13 дюймов с разрешением 2160х1350 пикселей. Используется новейшая технология IPS, реализующая высокую контрастность, отличные углы обзора и глубокий черный цвет.

С аппаратной начинкой планшета тоже все отлично. Даже по меркам 2020 года характеристики просто фантастические:

процессор Intel Core i7 10-го поколения до 4,2 ГГц на максимальной мощности;

графическое ядро GPU Intel Iris Plus;

16 Гб оперативной памяти в максимальной комплектации;

скоростное хранилище на 1 Тб.

При этом весит девайс всего 1,16 кг, а запаса производительности вполне достаточно для рендеринга видео, проектирования 3D-графики, обработки фотографий.

Операционная система и форм-фактор

Планшет Lenovo Yoga Duet 7 реализован в очень интересном исполнении. Стандартно к нему идет дополнительная механическая клавиатура, с которой он превращается в полноценный ноутбук. И если не знать, что это именно планшет, обмануться очень легко. Здесь установлена не привычная для такого типа ОС Android, а специальная версия Windows 10. Что это дает?

возможность использования всего софта, адаптированного под Windows;

запуск игр для ПК;

легкость подключения мыши, клавиатуры и любых дополнительных устройств ввода;

простой и знакомый многим интерфейс рабочего стола и моего компьютера на планшете.

Многие аналитики считают, что именно за такими решениями, позволяющими пользоваться десктопным софтом, будущее рынка планшетов. По этому пути идет Apple, который развивает собственную архитектуру и унифицирует софт.

В Android из-за определенных технологических ограничений невозможно полноценно реализовать взаимодействие. Поэтому переход профи сегмента планшетов на Windows – закономерность.

Уникальные технологии

В планшете Lenovo Yoga Duet 7 есть несколько фирменных фишек, которые делают его еще вкуснее. Одна из самых приятных - поддержка Intel Wi-Fi 6. По словам консультантов Киевстар, это новый формат беспроводной связи, позволяющий создавать стабильные и скоростные соединения с другими девайсами, например, подключить фитнес-трекер Samsung или создать локальную беспроводную сеть с большой пропускной способностью.

Кроме того, в Lenovo Yoga Duet 7 реализована поддержка искусственного интеллекта, связь LTE, работа цифровым пером, биометрическая идентификация, динамики Dolby Audio и еще масса интересных решений. Внимательно присмотритесь данной модели. Возможно, именно она станет вашим лучшим помощником в работе, учебе и хобби.