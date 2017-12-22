Платья больших размеров®

22 декабря 2017 г. 13:45
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Мы не будем в который раз открывать Америку, убеждая вас в том что женские платья являются эталоном женственности и 100% must-have в каждом гардеробе, ведь это совершенно очевидно. Мы предложим вам нечто большее: удобную, модную и доступную женскую одежду, которая подарит вам безупречный образ, подчеркнув вашу индивидуальность и привлекательность. Далее речь пойдет исключительно о платьях.

Платья больших размеров

В ассортименте магазина Гарри Шоп более 1500 крутых изделий с 42 до 74 размера, у нас вы легко можете выбрать и купить платье большого размера! Каждая модель неповторима и по-своему уникальна. Каждое платье подчеркивает вашу самодостаточность, сексуальность, женственность и чувственность. Команда Гарри Шоп создает стильные решения для самых разных случаев: от офисных и повседневных платьев до нарядов, предназначенных для романтических прогулок и торжеств. Очень важно, что наши лекала специально разрабатываются для красивых и пышных фигур. Ориентируясь на особенности и достоинства именно ваших параметров, вы легко подберете наряд для себя.

Купить платье большого размера

Купить новогоднее платье

В интернет продается очень много платьев. Бывает как начнешь что-то выбирать, несколько часов потратишь, в итоге голова кругом и покупать уже ничего не хочется. То фото не соответствует действительности, то описание то размер гуляет. Наверняка вы с таким тоже сталкивались. Почему многие оптовые клиенты и розничные покупательницы вновь и вновь возвращаются в Гарри Шоп? Никакой мистики и выдуманных преимуществ, которые на практике оказываются разочарованием. Только факты:

  • высокое качество пошива, используемых тканей и фурнитуры;
  • собственная швейная фабрика GARRY STAR;
  • все модели доступны в размерах с 42-го по 74;
  • набор дополнительных опций для создания еще большей индивидуальности, возможность корректировки под особенности и параметры вашей фигуры;
  • большой ассортимент разнообразных моделей, который обновляется каждые три недели;
  • актуальность стилей и соответствие модным тенденциям.

Купить платье большого размера

Носить платья ТМ GARRY STAR приятно и комфортно. Разрабатывая фасон очередной модели дизайнеры и модельеры бренда делают упор не только на красоту, но и на удобство во время носки. Для пошива используются качественные добротные материалы, которые не теряют свой первоначальный вид и цвет на протяжении длительного времени. Мы не используем дешевые материалы.

Искусный крой и правильный силуэт помогают подчеркнуть соблазнительность женских форм и изгибов, без малейшей примеси вульгарности. Лаконичный фасон, акцент на соблазнительность или игра на контрастах - все это направлено на то чтобы привлечь внимание к достоинствам фигуры, одновременно сглаживая индивидуальные несовершенства.

Красивые платья больших разхмеров

На нашем сайте всегда можно приобрести красивые и качественные платья больших размеров. Пошив платьев плюс сайз — это одно из основных направлений нашего бренда, поэтому если вы ищете вещь, которая будет сидеть на вас идеально, тем самым придавая хорошее настроение — вы зашли по нужному адресу. По всем вопросам — обращайтесь к менеджеру нашего интернет-магазина. Желаем приятного выбора и удачных покупок!

Гарри Шоп

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