По Аэрофлотской два дня будет запрещено движение: общественный транспорт поменяет маршрут

Движение транспорта по ул. Аэрофлотской, на участке от пр. Гагарина до ул. Ромашкина, будет запрещено с 9:00 до 20:00 9 июня и с 9:00 до 17:00 10 июня. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Аэрофлотской.

На этот период автобусы №115э, 119э, 152э и 255э будут осуществлять объезд закрытого участка следующим образом: пр. Гагарина - ул. Нестерова - ул. Ромашкина.

Также с 9:00 до 20:00 9 июня и с 9:00 до 17:00 10 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Аэрофлотской и пр. Гагарина, на участке от разворотного круга «Аэропорт» до ул. Южнопроектной. Троллейбус №5 будет ходить так:

- ул. Университетская - ул. Кузнечная/пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - ул. Южнопроектная - ул. Деповская - ул. Валдайская – разворотный круг «Железнодорожная станция «Основа».