По делу о ДТП на Сумской нашли врача-нарколога, которую искали полгода для вызова в суд

22 января 2019 г. 11:53
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Сегодня в Киевском райсуде Харькова состоится очередное судебное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской, в результате которого погибли 6 человек и пятеро пострадали.

На сегодняшнем судебном заседании должны допросить нарколога Елену Федирко, которая первой осматривала водителя внедорожника «Лексус» Елену Зайцеву, под колесами чьего автомобиля погибли люди, - одну из обвиняемых по делу.

О том, что врач-нарколог нашлась после того, как ее полгода искали для вызова в суд, сообщила журналист Татьяна Доцяк на своей странице в Фейсбук.

"Нашлась нарколог Федирко, которая осматривала Зайцеву сразу после ДТП. Сейчас ее доставляют в суд. Искали Федирко полгода", - написала она, и добавила, что эту информацию подтвердил следователь по делу Игорь Волков.

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