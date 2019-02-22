По делу об отмене тарифов на проезд ХАЦ подал в суд ходатайства

Харьковские активисты продолжают бороться в правовом поле за отмену решения Исполкома о повышении платы за проезд в метро и горэлектротранспорте.

Как сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, активисты подали в Харьковский окружной административный суд ходатайства о судебном контроле за исполнением уже принятых судом решений – о приостановлении действия повышенных тарифов на проезд.

«Пока горсовет «морозится» и не выполняет решения суда, продолжая взымать за проезд в метро 8 гривен, а в трамваях/троллейбусах - 6 гривен, мы подали в Харьковский окружной админсуд два ходатайства о судебном контроле за исполнением уже принятых решений. Боремся дальше - другого выхода нет!», - говорится в сообщении ХАЦ.