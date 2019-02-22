По делу об отмене тарифов на проезд ХАЦ подал в суд ходатайства

22 февраля 2019 г. 14:50
167 просмотров

Харьковские активисты продолжают бороться в правовом поле за отмену решения Исполкома о повышении платы за проезд в метро и горэлектротранспорте.

Как сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, активисты подали в Харьковский окружной административный суд ходатайства о судебном контроле за исполнением уже принятых судом решений – о приостановлении действия повышенных тарифов на проезд.

«Пока горсовет «морозится» и не выполняет решения суда, продолжая взымать за проезд в метро 8 гривен, а в трамваях/троллейбусах - 6 гривен, мы подали в Харьковский окружной админсуд два ходатайства о судебном контроле за исполнением уже принятых решений. Боремся дальше - другого выхода нет!», - говорится в сообщении ХАЦ.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.