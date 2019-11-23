По Харькову курсировал свадебный троллейбус: поженились водитель и кондуктор

23 ноября 2019 г. 15:05
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В Харькове работники местного ТТУ, харьковчане Максим и Дарья, устроили свадьбу в салоне троллейбуса.

Об этом сообщает МГ «Объектив».

Троллейбус молодожены украсили традиционными шариками и яркой лентой, а на крышу прикрепили большие игрушечные обручальные кольца.

Напомним, признание в любви и предложение руки и сердца своей возлюбленной молодой человек сделал тоже в троллейбусе. Тогда же они и решили, что в троллейюусе отметят и свадьбу.

Вместе влюбленные уже 8 месяцев. Они познакомились этой весной. Встречались 4 месяца. Дарья работала в киоске на круге троллейбусов, а он - приветливый парень с 31-го троллейбуса, частенько заходил за кофе. Максиму - 28, из них 6 лет служил в Нацгвардии.

Быть кондуктором Дашу пригласил именно он, чтобы быть рядом с любимой. Теперь молодожены работают вместе - всегда на одной смене.

 

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