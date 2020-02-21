По проспекту Юбилейному ограничено движение транспорта

21 февраля 2020 г. 7:57
66 просмотров

Сегодня, 21 февраля, с 7:00 до 19:00 ограничено движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Барабашово».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по демонтажу специальных конструкций согласно решению исполнительного комитета Харьковского городского совета от 29.01.2020 №33 «О демонтаже специальных конструкций».

На этот период автобусы, которые проходят по указанному участку, будут осуществлять разворот на перекрестке пр. Юбилейный - ул. Академика Павлова.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.