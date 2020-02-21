По проспекту Юбилейному ограничено движение транспорта

Сегодня, 21 февраля, с 7:00 до 19:00 ограничено движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Барабашово».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по демонтажу специальных конструкций согласно решению исполнительного комитета Харьковского городского совета от 29.01.2020 №33 «О демонтаже специальных конструкций».

На этот период автобусы, которые проходят по указанному участку, будут осуществлять разворот на перекрестке пр. Юбилейный - ул. Академика Павлова.