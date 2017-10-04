Почему автоматы в "подземке" перестали принимать 5-гривневые купюры: комментарии мэрии и Нацбанка

Автоматы, которые выдают одноразовые билеты для поездки в метро не принимают купюры номиналом 5 гривен уже несколько дней. Харьковчане возмущаются, после нововведения передвигаться по городу, на работу, учебу, или домой, стало неудобно. Жалуются на суету с разменом денег в вестибюлях подземки и переходах, а также на потерю времени в очереди за билетом.

Ольга:

Меньше купюр теперь можно купить, то можно было и за 5 гривен проехаться, себе соответственно гривну сдачи. Сейчас, соответственно, все стоят и разменивают мелкие деньги. Неудобства и трата времени.

Полина:

Мне до того места. куда я езжу, я могу туда добраться только на метро. Ну, это, конечно, очень проблематично, потому что в киосках никто ничего не будет менять вам.

Неоднократно в горсовете и в самом КП предлагали харьковчанам приобрести электронную карту, таким образом, сэкономить время. Однако харьковчане говорят – это не выход для приезжих или тех, кто пользуется подземкой редко, чаще передвигаясь на авто или на другом общественном транспорте. На сайте мэрии уже зарегистрирован ряд инициатив от горожан, которые требуют установить специальные автоматы для размена денег или даже предлагают вернуть жетоны. Тем временем, в харьковском антикоррупционном центре, активисты которого занимаются многочисленными расследованиями деятельности предприятия «Харьковский метрополитен» уверены, что ограничения с использование купюр для платы за проезд – це нарушение прав потребителя, поскольку услуга.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра:

В свое время граждане неоднократно обращались в Антимонопольный комитет и Антимонопольный комитет давал одни и те же стандартные ответы о том, что "Харьковский метрополитен" занимает монопольное положение на рынке предоставления транспортных услуг. И действия, которые не дают гражданам возможности воспользоваться покупкой средств проезда за любые денежные средства являются нарушением антимонопольного законодательства и нарушением законодательства про захист прав споживачів.

В метрополитене уверяют – ограничение приёма купюр больше, чем 1 и 2 гривны связано с тем, что банк больше не разменивает деньги в необходимых объемах. Ежедневно, подчеркивали в подземке, для обеспечения монетами они меняли до 50 тысяч гривен. В горсовете показывают письмо руководства предприятия «Харьковский метрополитен» в представительство НБУ в Харьковской области, где уточняют, что среднемесячная потребность разменных монет – около миллиона гривен. И обнародовали и ответ-разъяснение, в котором региональное представительство НБУ в Харьковской области сообщает – банки и их клиенты, которые предоставляют транспортные услуги, а также используют в расчетах монеты, должны принимать меры по возвращению монет из оборота, что будет способствовать дополнительному выпуску монет. Вместе с тем, в ответе на информационный запрос «Телекомпании АТН» пресс-служба Национального Банка Украины сообщила, что потребность регионов страны в наличных средствах они удовлетворяют, в том числе, в монетах, через банковские учреждения в регионах. Кроме того, обслуживающие банки в рабочем порядке обеспечивают наличными средствами предприятия, как коммунальной или государственной собственности, так и частной. Также уточнили, что банки, работая с клиентами, обязаны удовлетворить их потребности в разменных монетах, в первую очередь, за счет собственных поступлений, а при их дефиците – обращаться в Национальный банк Украины. Кроме того, подчеркнули – НБУ рассматривает возможность увеличения запланированных объемов монет для Харьковской области в следующем году. Однако какое именно банковское учреждение обслуживает Харьковский метрополитен, пока не комментируют ни в городском совете, ни в пресс-службе подземки. В метрополитене обещают разъяснить данную ситуацию в ответе на информационный запрос.