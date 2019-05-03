Почему потребители предпочитают мебель от StylВest?®

Ответ на этот вопрос лежит в истории создания и философии ведения бизнеса интернет-площадкой StylВest. Еще в процессе создания этой структуры была определена бизнес-философия магазина: максимальная ориентация на клиента.

То есть, речь идет не только о тщательном изучении спроса отечественного потребителя и трендов мировой мебельной моды – это элементарное требование успешного торгового бизнеса. StylВest пошел дальше – магазин предлагает полный пакет услуг, сопровождающих покупку любой единицы мебели. Здесь не диктуется ничего: вы можете выбрать

любой удобный способ оплаты;

любую удобную транспортно-логистическую компанию.

В пределах же Киева, Чернигова, Киевской и Черниговской областей мебель будет доставлена собственным транспортом предприятия в удобное для вас время.

Что предлагает StylВest?

Поскольку ассортимент очень большой, после изучения каталога рекомендуем вам посмотреть портфолио «Наши работы». Зачем? Визуализация предлагаемых моделей мебели в оформлении реального интерьера поможет определиться с выбором. Согласитесь, намного проще принимать решение, когда ты видишь модель «в реале», а не только ограничиваешься своим умением представлять «картинку». Таким образом вам легче будет подобрать модели

для офиса,

в гостиную,

на кухню,

в спальную,

в детскую,

в домашний кабинет,

в прихожую,

в столовую,

в гардеробную.

Нет смысла расписывать образцы, которые предлагает магазин – проще зайти на сайт и ознакомиться с каталогом. Скажем лишь, что при всем разнообразии предлагаемые модели соответствуют всем сертификатам качества и экологической безопасности. На всю продукцию предоставляется гарантия до 12 месяцев. А залогом ее разнообразия служит то, что магазин сотрудничает с флагманами отечественного мебельного производства.

При потребности вы можете оформить индивидуальный заказ. Он будет выполнен оперативно при неизменно высоком качестве.

Какие дополнительные услуги предоставляет магазин?

Исходя из корпоративной философии, структура пытается максимально удовлетворить все запросы клиентов, сопровождая продажу дополнительными услугами. StylВest сотрудничает со всеми отечественными перевозчиками, поэтому вы сможете выбрать наиболее удобный для вас вариант.

В Киеве, Чернигове, Киевской и Черниговской областях сотрудники самостоятельно соберут мебель в день доставки. Единственное условие – эта услуга должна быть оговорена.

Магазин принимает любую форму оплаты – это может быть наложный платеж, предоплата на карточку или оплата на расчетный счет.

Как видим, сотрудничать со StylВest очень удобно, его услуги рассчитаны на ваш максимальный комфорт. При том, что предлагается качественная мебель отечественных производителей по вполне разумным ценам. Залогом этому есть работа магазина с изготовителями напрямую.