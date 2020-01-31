Почти тысячу школьников отправили на карантин. Когда медики прогнозируют пик заболеваемости?

Пустые кабинеты, школьные коридоры и оставленные на столах тетради. 324 ученика лицея-интерната накануне разъехались по домам. Впервые чуть ли не за пять лет в учебном заведении карантин.

Валерий Поливанный, директор лицея-интерната "Одаренность"

Процес освітній призупинено, протягом тижня діти будуть перебувати вдома, будуть навчатися за допомогою дистанційного навчання. Ми не подолали епідеміологічний поріг, ми не стали очікувати високого рівня захворюваності

Это учебное заведение с постоянным пребыванием детей. Только на выходных они возвращаются домой. Директор лицея Валерий Поливанный рассказывает, с начала учебной недели количество больных увеличилось, возможно, что кто-то из детей уже вернулся в школу больным. Симптомы болезни обнаружили в 23-х учеников.

За день до медпункта с жалобами на самочувствие обращалось до трех десятков детей.

Юлия Городецкая, медицинская сестра

Кашель, насморк, если там 37, 37 и 5 ... Максимально критической картины не было, честно говоря, такие обращения, как всегда ежегодные

В учебном заведении говорят, приближение к эпидемиологическому порогу ждать не стали. Чтобы болезнь не распространялась - приняли решение временно приостановить обучение в школе.

Валерий Поливанный, директор лицея-интерната "Одаренность"

7-го лютого в п’ятницю будемо закінчувати заходи з підготовки школи до освітнього процесу, і в понеділок 10-го лютого вже чекаємо дітей на навчання

Из-за вспышки заболевания гриппом и ОРВИ в Украине массово закрывают школы на карантин. В частности, на Харьковщине приостановили обучение в более чем 10 учебных заведениях. По информации областного Департамента науки и образования, в них заболело почти 900 детей. Кое-где закрывают целые школы, иногда - отдельные классы. Почти везде карантин из-за ОРВИ. Лишь в одном случае, в Красноградском районе - малышей скосила скарлатина. Зато, медики говорят, этой зимой одновременно циркулируют разные типы гриппа - два вида гриппа А и B.

Андрей Волянский, иммунолог

После нового года заболеваемость гриппом начала расти во всех регионах Украины, она растет и в Европе, и в северном полушарии, идёт одновременная циркуляция разных типов гриппа. Эта ситуация будет еще развиваться. То есть, я думаю, что пик-сезона нам нужно ждать где-то в середине февраля

К этому времени, говорит Андрей Волянский, еще есть возможность сделать прививку от гриппа. А всего тех, кто вакцинировался - около полутора процентов, однако это, убеждают медики, уже существенный прогресс для Украины. Ведь в течение 10 лет привитых было меньше одного процента