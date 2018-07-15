Под Харьковом - массовый мор рыбы - соцсети

В водохранилище Золочевского района зафиксировали массовый замор рыбы.
Соответствующее видео опубликовала пользователь Фейсбук Леся Бугай в одной из групп Харьковщины.
Как сообщает пользователь, замор рыбы произошел в Рогозянском водохранилище.
«Рогозянское водохранилище! Тотальный замор рыбы! Назревает экологическая катастрофа!» - пишет активистка.
На видео можно увидеть, как мертвая рыба в большом количестве плавает по всей поверхности водоема.
Снявшие видео мужчины, которые плывут на лодке, отметили, что среди погибших рыб есть щуки, караси и судаки.
Пользователи соцсети делятся данным видео на своих страницах и ожидают реакции местных властей на произошедшее.
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