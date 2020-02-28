Под Харьковом нашли сбежавшую из дома 9-летнюю девочку: у ребенка обнаружили травмы

На Харьковщине нашли 9-летнюю девочку, сбежавшую из дома.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25 февраля в Змиевской отдел полиции поступило сообщение о том, что накануне вечером в селе Тарановка исчезла 9-летняя девочка.

На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав территориального отдела полиции. На следующий день пропавшего ребенка нашла прохожая женщина. Она увидела девочку, которая пряталась в зарослях под мостом, и привела ее в школу. О найденной беглянке сразу сообщили в отдел полиции.

Полицейские установили, что побег девочка спланировала. Она вышла в летних вещах на улицу, где у нее уже были приготовлены зимние вещи, переоделась и ушла.

Как отметили в полиции, при осмотре на лице ребенка были обнаружены синяки. Также девочка пожаловалась на плохое самочувствие. Ее доставили в городскую больницу. Так как ребенок находился 12 часов на улице, у нее диагностировали еще и обморожение нижних конечностей и ягодиц.

Начальник Змиевского отдела полиции Роман Горбунов созвал срочное совещание по поводу данной ситуации с привлечением работников прокуратуры, отдела образования и социальных служб с целью создания комиссии и проведения полного обследования условий проживания данной семьи и самих детей.

Как сообщили в полиции, беглянку после больницы направят в социально-реабилитационный центр и проведут работу с родителями.

По словам Романа Горбунова, информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.