Под Харьковом полицейские помогли девочке, которая повредила ногу на пробежке

Полицейские офицеры общины Харьковского отдела полиции помогли 12-летней девочке, которая повредила ногу и оказалась в беспомощном состоянии.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время патрулирования территории района полицейские обратили внимание на девочку, которая сидела на обочине дороги.
Они остановили автомобиль и выяснили, что во время вечерней пробежки она повредила ногу, но решила самостоятельно идти в больницу. В результате этого девушке стало плохо, она села на обочине и ждала помощи.
Правоохранители доставили ребенка в Мерефянскую центральную районную больницу.
Сейчас состояние здоровья девочки удовлетворительное.
Родители девочки поблагодарили полицейских за внимательность и оказанную их ребенку помощь.