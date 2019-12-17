Под Харьковом проходит акция протеста против продажи земли: движение перекрыто

Сегодня аод Харьковом проходит акция протеста против продажи земли.

Около 100 жителей Харьковского района перекрыли движение транспорта на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» в районе поселка Новый Коротич, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, Всеукраинская акция протеста против продажи земли началась 17 декабря около 11:00.

Активисты двигаются по пешеходному переходу с плакатами и лозунгами.

Охрану общественного порядка обеспечивают 14 сотрудников Люботинского отделения полиции.