Под Харьковом проходит акция протеста против продажи земли: движение перекрыто

17 декабря 2019 г. 11:50
1 просмотр

Сегодня аод Харьковом проходит акция протеста против продажи земли.

Около 100 жителей Харьковского района перекрыли движение транспорта на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» в районе поселка Новый Коротич, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, Всеукраинская акция протеста против продажи земли началась 17 декабря около 11:00.

Активисты двигаются по пешеходному переходу с плакатами и лозунгами.

Охрану общественного порядка обеспечивают 14 сотрудников Люботинского отделения полиции.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.