Под Харьковом протестующие перекрывали дорогу

Сегодня днем в Солоницевке прошла акция, направленная на улучшение безопасности движения на дороге, в ходе которой протестующие перекрывали автотрассу.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Также в Фейсбук опубликовано видео с места проведения акции.

Участники акции требовали установить на данном участке трассы светофор, чтобы обезопасить переход через дорогу школьникам, так как рядом расположена школа.

«Когда поехала за город отдохнуть на день от общественной деятельности... И попала на пикет по требованию установки светофора на трассе рядом со школой.

Ну, естественно, присоединилась, - пишет в Фейсбук Елена Вишня, - Это Солоницевка. Здорово, что сделали дорогу. Но скоростной режим мало кто соблюдает, и это беда».

Как написал пользователь Фейсбук Александр Слаута, организаторы акции не заявляли о ней заранее, однако голова поселка привлёк полицию по своей инициативе.

На место прибыли два патруля полицейских, которые контролировали движение и пускали его в объезд пикета.