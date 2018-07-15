Под Харьковом состоялась акция протеста: люди перекрывали дорогу

Под Харьковом сегодня «Национальный Корпус» вместе с местными жителями Мерефы перекрыли дорогу «Харьков-Мерефа-Днепр».

Об этом сообщили харьковские активисты Национального корпуса на своей странице в Фейсбук.

По их информации, дорога на данном участке не ремонтировалась с 1980-х годов.

Местные жители неоднократно обращались к чиновникам, однако везде получали или отказ или переадресацию в другие инстанции.

Терпение жителей лопнуло, и обратились к активистам партии «Национальный корпус».

Сегодня совместно с активистами Нацкорпуса была проведена акция, в ходе которой протестующие перекрыли дорогу, добиваясь, чтобы власть наконец-то их услышала.

На место выезжали представители от руководства облавтодора.

В ходе акции местные жители собирали подписи под требованием о ремонте дороги.