Под Харьковом состоялась акция протеста: люди перекрывали дорогу

15 июля 2018 г. 15:01
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Под Харьковом сегодня «Национальный Корпус» вместе с местными жителями Мерефы перекрыли дорогу «Харьков-Мерефа-Днепр».

Об этом сообщили харьковские активисты Национального корпуса на своей странице в Фейсбук.

По их информации, дорога на данном участке не ремонтировалась с 1980-х годов.

Местные жители неоднократно обращались к чиновникам, однако везде получали или отказ или переадресацию в другие инстанции.

Терпение жителей лопнуло, и обратились к активистам партии «Национальный корпус».

Сегодня совместно с активистами Нацкорпуса была проведена акция, в ходе которой протестующие  перекрыли дорогу, добиваясь, чтобы власть наконец-то их услышала.

На место выезжали представители от руководства облавтодора.

В ходе акции местные жители собирали подписи под требованием о ремонте дороги.

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