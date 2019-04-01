Под Харьковом за рулем автомобиля заметили ребенка - соцсети

В поселке под Харьковом заметили, как на заправку за рулем автомобиля приехал ребенок.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Также опубликовано соответствующее видео, автором которого указан Сергей Андреев.

По их сведениям, малолетнему водителю приблизительно 11 лет, и данный случай произошел в поселке Пересечное Харьковского района.

«В поселке Пересечное Харьковская области детки лет 11 рассекают на бляхе, заправляются сами, папа разрешает и денежки дает», - говорится в сообщении под видео.

На кадрах видео можно увидеть, что на заправке за рулем автомобиля сидит мальчик, а в салоне автомобиля находятся еще три малолетних пассажира.

Стоит отметить, что автомобиль в это время стоит, хотя автор поста утверждает, что ребенок все-же ездит за рулем данного авто.

Данное видео возмутило пользователей соцсетей. В комментариях люди возмущаются бездействием заправщика, а также человека, снимающего видео. По их мнению, очевидцам необходимо было сразу отреагировать на данный факт, вызвав полицию и родителей на место.

«Почему полицию не вызвали и ключи не отобрали?! Машину на штрафстоянку, и вопрос был бы закрыт», - прокомментировал видео харьковчанин Владимир Сало.

«Ну а полиции у нас не существует в принципе? Конфисковать и на штрафплощадку, очень большая проблема!», - написал пользователь Фейсбук Владимир Шамрай.

«Прямо поколение «Зайцевых» растет... И что им сделаешь, все местные знают и даже родители этих пассажиров. Это очень печальное видео, никакого сарказма. Рано или поздно они собьют чью-то маму насмерть», - подытожил автор поста.