Под Львовом в холодильной камере фуры обнаружили четырех подростков-нелегалов

02 февраля 2020 г. 15:00
Источник: Левый берег
35 просмотров

Под Львовом в холодильной камере грузовика, который перевозил яблоки из Македонии в Россию, вечером 1 февраля нашли четырех нелегалов-подростков. Об этом сообщил начальник управления предотвращения контрабанды Львовской таможни Олег Лев, передает местное издание ZAXID.NET.

"Пройдя украинскую границу через пропускной пункт "Дьяково" на Закарпатье, водитель грузовика остановился на АЗС в Гамалеевке возле Львова. Он утверждает, что не знал о людях в рефрижераторе, но решил открыть двери холодильной камеры, услышав странные звуки, доносившиеся оттуда - и обнаружил внутри четырех молодых ребят в возрасте 16-17 лет в полусознании", - говорится в сообщении.

В двух из них оказались документы граждан Афганистана, еще двое не имеют никаких документов.

По данным медиков, мигранты находятся в тяжелом состоянии, они получили сильное переохлаждение, им оказывается медицинская помощь.

Издание отмечает, что согласно правилам транспортировки яблок в авторефрижераторах, их перевозят при температуре от +2 до +5 градусов, при этом холодильная камера не вентилируется.

Напомним, 23 октября в Британии обнаружили 39 погибших выходцев из Вьетнама, которые скончались в грузовике с морозильной камерой при попытке нелегально попасть в Европу. В ноябре в Греции задержали фуру-рефрижератор с 41 мигрантом.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.