Под стенами горсовета немногочисленный пикет

На пикет против переименования проспекта Петра Григоренко снова на маршала Жукова вышло до 10 активистов из партии "Демократична сокира", общественных организаций "Світанок" и "Харьковский антикоррупционнный центр". С собою пикетчики принесли плакаты в стиле наклеек "Love is", посвящённые Кернесу и Жукову. Часть из них активисты наклеили на здание горсовета.

Своим пикетом, говорят люди, хотят показать, что общественность следит за действиями власти относительно переименования проспекта. И в случае нового решения о смене имени Петра Григоренко на имя Георгия Жукова, будут оспаривать решение в суде.