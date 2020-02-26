Под стенами горсовета немногочисленный пикет

26 февраля 2020 г. 10:40
Автор: Лариса Говина
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На пикет против переименования проспекта Петра Григоренко снова на маршала Жукова вышло до 10 активистов из партии "Демократична сокира", общественных организаций "Світанок" и "Харьковский антикоррупционнный центр". С собою пикетчики принесли плакаты в стиле наклеек "Love is", посвящённые Кернесу и Жукову. Часть из них активисты наклеили на здание горсовета.

Своим пикетом, говорят люди, хотят показать, что общественность следит за действиями власти относительно переименования проспекта. И в случае нового решения о смене имени Петра Григоренко на имя Георгия Жукова, будут оспаривать решение в суде.

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