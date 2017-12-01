Под стражу за побег охраняемого. Суд арестовал конвоира Юдаева

Подозрение о злоупотреблении служебным положением конвоиру Олегу Петухову объявили из-за Сергея Юдаева, который исчез из зала Киевского районного суда 6 ноября. По данным обвинения, Петухов - в то время начальник конвоя ответственного за охрану Юдаева, способствовал его побегу и прокуратура усмотрела в его действиях состав преступления предусмотренного частью второй статьи 364 Уголовного кодекса Украины.

Дмитрий Радин, прокурор

Слідчим управлінням прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування з метою надання оцінки дій співробитників конвою, які були присутніми під час оголошення вироку стосовно Юдаєва. На думку сторони обвинувачення данна особа зловживаючи своїм службовим становищєм сприяла ухиленню Юдаєва від участі в іншому кримінальному провадженні. На данний час прокуротурою ініційоване питання стосовно обрання запобіжного заходу

Сам Олег Петухов виновным себя не считает и все обвинения отвергает - говорит Сергея Юдаева, вообще-то, освободил суд.

Олег Петухов, подозреваемый

В тот день был оглашен приговор освободить немедленно из под варти. То есть все наша позиция выпустить его негайно. Выпустили то есть. Он попросился в туалет как бы, ну он меня попросил страшего конвоя, пожалуйста, да... Повели в туалет, как бы. Он забрать свои вещи.

На время досудебного расследования конвоиру обвинение затребовало меру пресечения в виде содержания под стражей. Но рассмотрение ходатайства, из-за задержки предыдущих заседаний, начали после двух часов ожидания в коридорах учреждения. После объяснения стороной обвинения возможности исчезновения подозреваемого и аргументов защиты о положительной характеристики и отсутствии указанных прокурором рисков - по делу Петухова защищают два адвоката, судья Ежов направляется в совещательную комнату. И уже через 20 минут возвращается и объявляет решение суда.

Виктор Ежов, судья Червонозаводского райсуда г. Харькова

Клопотання слідчого задовольнити. Обрати підозрюваному Петухову Олегу Івановичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з отриманням його в Харківській установі виконання покарань № 27 по 28 січня 2018 року включно. Срок дії ухвали по 28 січня 2018 року включно. Одночасно визначити Петухову Олегу Івановичу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 33 тисячі 680 гривень.

Мужчине прямо в зале одевают наручники и выводят в сопровождении полиции. Это возмутило и близких задержанного, и его адвокатов. О том, что освобожденному по амнистии Юдаеву огласили другое подозрение - по делу о драке в СИЗО, Петухов, ничего не слышал - настаивает адвокат Тихоненков, и обещает подавать апелляцию.

Дмитрий Тихоненков, адвокат О.Петухова

Якобы он знал, что Юдаева должны были задержать. Он ничего не выполнил и не сделал. То есть это все на самом деле придумано и не имеет никакого отношения к реальности. Реальность заключается в том: 6 числа Юдаеву объявили приговор, по приговору он немедленно должен быть освобожден с этого момента караул не может его задерживать, ничего. Караул ждал только копий приговора для того, чтобы предоставить своему руководству и предоставить значит в СИЗО. Юдаев мог передвигаться куда угодно и как угодно.

Так это или нет, служителям Фемиды придется выяснять во время рассмотрении дела по сути. Напомню, самого же Юдаева объявили в розыск, но до сих пор он не дал никаких результатов.