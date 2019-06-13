Подготовка к отопительному сезону - график отключения горячей воды

13 июня 2019 г. 16:30
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КП «Харьковские тепловые сети»  опубликовали график отключения горячей воды в июле и августе.

Информация об этом появилась на сайте коммунального предприятия сегодня. 

Так, по данным пресс-службы «ХТС», отключения горячей воды коснутся около 50 улиц и 15 микрорайонов Харькова. 

В частности, с 18 июня ремонтные работы стартуют в Основянском и Московском районах. С июля же подготовку к отопительному сезону начнут еще в четырех районах Харькова.

Ознакомиться с полным перечнем адресов для отключения можно здесь

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