Подготовка к отопительному сезону - график отключения горячей воды

КП «Харьковские тепловые сети» опубликовали график отключения горячей воды в июле и августе.

Информация об этом появилась на сайте коммунального предприятия сегодня.

Так, по данным пресс-службы «ХТС», отключения горячей воды коснутся около 50 улиц и 15 микрорайонов Харькова.

В частности, с 18 июня ремонтные работы стартуют в Основянском и Московском районах. С июля же подготовку к отопительному сезону начнут еще в четырех районах Харькова.

Ознакомиться с полным перечнем адресов для отключения можно здесь.