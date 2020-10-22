Подождут еще: пока харьковчане ждут тепла в домах, им присылают SMS

SMS-сообщение о том, что подключение к системам отопления откладывается, получили жители Новых Домов, поселка Восточный и ХТЗ. Сначала жителям многоэтажек обещали включить отопление на этой неделе, теперь - только в ноябре. Говорят, идет наладка систем.

Впрочем, в это сами жители не очень верят, ведь видят, что весь город перерыт тепловиками, а значительное количество разрытий месяцами стоят без всякого движения.

Лариса

Сегодня уже холодно, вчера заморозки были, а сегодня уже холодно. Остыло все. Приходится утепляться, ну что ж делать, а когда дадут, не знаю.

Семен

Это создает неудобства, некомфортно. Но учитывая, что не совсем холодно, может, вот-вот, на днях обещают включить.

При этом еще неделю назад в горсовете уверяли, что проблем с отоплением не будет, все ремонтные работы закончены своевременно, а там, где остались ямы, - это окончательные работы по благоустройству.

Андрей Руденко, заместитель городского головы по вопросам ЖКХ

Город подготовлен, мы начали запускать уже соцсферу. При пуске соцсферы вопросов проблемных я не вижу. С воскресенья мы пускаем, уже начинаем полномасштабно пускать вопросы, связанные с жильем. Котельные работают в полном порядке.

От официального начала запуска систем в горсовете несколько дней подряд не предоставляли официальной статистики по подключению объектов и только накануне на исполкоме сообщили, что пока, по их данным, к отоплению подключено 50 процентов домов и 90 процентов объектов социальной сферы. Правда, неизвестно, вошли ли в эти списки дома, которые сначала включили, а теперь отключили, а их жителям разослали SMS-сообщения о наладке систем.

Сергей Андреев, директор КП «ХТС»

Мы дом включили, но дом не полностью работает, и у меня большая просьба к потребителям - не обращаться на первом этапе к предприятию, потому что сначала идет запуск всей системы, а потом налаживание работы системы, в этот период у нас и гидравлические режимы скачут, и температурные режимы, поэтому 3-4 дня мы можем не реагировать.

Правда, срока сами коммунальщики отвели себе на наладку системы - две недели. То есть в следующую среду проблемы с отоплением в городе должны исчезнуть.