Подозреваемого в поджоге пункта волонтеров на площади Свободы отправили в СИЗО

15 июня 2019 г. 17:45
1 просмотр

Харьковский суд избрал меру пресечения для подозреваемого в поджоге волонтерской палатки "Все для победы" на площади Свободы в центре города.

Суд постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, сообщает UA Харьков .

Судебное заседание состоялось сегодня, 15 июня.

Меру пресечения задержанному избирал судья Дзержинского суда Харькова Алексей Шишкин.

Сам подозреваемый в судебном заседании вину свою в совершении преступления не признал, настаивая, что палатку он не поджигал и был дома в то время.

Защитник подозреваемого Иса Гулиев, который просил суд избрать его подзащитному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщил, что намерен подавать апелляцию.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.