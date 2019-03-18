Подозреваемых в убийстве военнослужащего в Чугуеве задержали

Менее чем за сутки полицейские разоблачили подозреваемых в убийстве 26-летнего военнослужащего под Харьковом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 16 марта в полицию поступило сообщение о том, что на расстоянии примерно 1 км от территории воинской части в Чугуеве в лесополосе обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

В совершении жестокого преступления подозревают 4-х человек.

По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, следствие предварительно установило, что организатором убийства стала 22-летняя знакомая погибшего военнослужащего. Для расправы над мужчиной девушка привлекла троих ранее знакомых ей ребят в возрасте от 15 до 18 лет.

По данным, которые сейчас проверяются следственным путем, мотивом убийства стало желание наживы.

Девушка якобы узнала, что военный получил немалую выплату на банковскую карточку.

Она уговорила знакомых избить солдата. Жертву злоумышленники заманили в лесополосу и сначала избили, а потом девушка отдала приказ добить парня.

Двое злоумышленников, 16-ти и 18 лет, нанесли жертве многочисленные ранения ножами.

А самый молодой – 15-летний парень - снимал фото и видео преступления.

После убийства потерпевшего ограбили: забрали банковскую карточку, телефон, другие личные вещи.

Когда молодые люди вернулись к девушке, то сообщили, что выполнили заказ и показали в подтверждение своих слов соответствующее видео.

Сейчас двум исполнителям объявлено подозрение в убийстве из корыстных побуждений по заказу, совершенном группой лиц (п. П. 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины). 22-летняя девушка подозревается в организации убийства (ч.3 ст. 27 п 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины), а парень, который снимал видео, - в соучастии (ч.5 ст.27 п . п. 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины).