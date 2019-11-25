Подозреваемый в госизмене экс-замминистра Бровченко вышел из СИЗО

25 ноября 2019 г. 15:08
Источник: Украинская правда
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Бывший заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко , подозреваемый в государственной измене, вышел из следственного изолятора после внесения суммы уменьшенного в шесть раз залога.

Об этом заявил его адвокат Сергей Стретович.

"Залог внесли. Залог была уменьшена решением Киевского апелляционного суда от 11 ноября с 3,4 миллиона гривен до 576300 гривен", - сказал он.

По словам адвоката, Бровченко вышел из СИЗО 20 ноября.

Кроме этого Стретович рассказал, что деньги за экс-заместителя министра экономического развития и торговли внесли родственники.

Отметим, Бровченко занимал должность заместителя министра от июля 2016 по сентябрь 2019 года.

 

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