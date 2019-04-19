Подросток, который громил на камеру метро и сквер, пообещал компенсировать убытки (видео)

19 апреля 2019 г. 9:43
Источник: ТСН.ua
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Подросток, который вместе с друзьями выложил в сеть видео погромов в харьковском метро и в сквере на улице Бекетова, всколыхнувшее Интернет, пообещал компенсировать убытки, причиненные их действиями.

Напомним, видео, на котором компания харьковских подростков под веселую музыку крушит скамейки в парке в центре города, катается между вагонами в метро, пьет алкоголь, а потом разносит вдребезги квартиру, куда они пришли в гости.

Ролик мгновенно набрал тысячи просмотров.

Несмотря на шквал негативных комментариев, его герои откровенно щеголяли своим поведением.

Удалили подростки ролик, как только узнали, что их разыскивает полиция.

Сейчас делом занимаются сотрудники ювенальной превенции.

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