Подросток "сдал" в полицию своего отчима, который вырастил коноплю во дворе дома

10 июня 2019 г. 12:00
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У 52-летнего жителя  Волчанского района во дворе частного дома обнаружили посевы конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

О посевах наркосодержащего растения правоохранителям  сообщил несовершеннолетний парень – пасынок злоумышленника.

Он рассказал о том, что отчим растит коноплю во дворе и на огороде.

Прибывшие по адресу полицейские изъяли с территории домовладения 36 кустов растений зеленого цвета, похожих на коноплю.

Полицейские установили, что мужчина поливал, пропалывал и ухаживал за растениями. После чего высушивал и мельчил для дальнейшего собственного потребления.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

 

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