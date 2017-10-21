Погода в Украине на ближайшие дни: синоптики спрогнозировали существенное снижение температуры

Ближайшие сутки погоду в Украине определит прохладный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью по всей територии страны, кроме крайнего запада, а днем в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях ожидается дождь. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на севере Левобережья местами от 1° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла, в южной части, Прикарпатье и Закарпатье ночью 8-13°, днем 11-16°.

В понедельник, 23 октября, день пройдет без осадков, лишь в Карпатском регионе временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 4° мороза до 1° тепла, на крайнем западе и юге до 7° тепла; днем 3-8°, на юге страны и Закарпатье 9-14°.