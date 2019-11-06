Погружение в спасательное дело. В Журавлевском гидропарке курсанты-водолазы погрузились в воду

Готовый? Евгений Александрович, выполните эту задачу. На трап!

Преподаватель курсов спасательной и специальной подготовки Валерий Бондарь спускает к водоему курсанта-водолаза. Он на глубине около 5 метров должен найти объект под водой. Условия действительно закаляют и проверяют на прочность.

Чтобы спуститься в воду, должны сдать устный зачет, рассказывает преподаватель курсов. Он следит за правильностью выполнения заданий, а также за навыками курсантов, которые улучшаются с каждым погружением.

Валерий Бондарь, преподаватель курсов спасательной и специальной подготовки

Курсант сработал верно, хотя первые спуски - определенный стресс существует, сработал верно, грузы, с него спали - он удержал, вышел на поверхность

За сегодняшнее погружение Евгений получил пятерку. За 12 спусков в воду научился брать себя в руки. Сам живет на Луганской области, выучился на сапера. После прохождения курсов собирается заниматься подводным разминированием.

Евгений Савченко, курсант второго курса факультета оперативно-спасательных сил

Искал с ходовой концом, то есть надо было занести крюк, как вы видели. Но чуть не получалось у меня, чуть что-то подзабыли. На глубине ходить тяжело из-за того, что там “муляки” по колено, войти тяжело самому

Участники практических занятий - 12 курсантов спасательной и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты Украины и служащие ГСЧС.

Среди юношей и Дарья. Решила быть водолазом из-за желания помогать людям. Само же обучение приносит колоссальное удовольствие, говорит девушка.

Дарья Бачал, курсантка третьего курса факультета оперативно-спасательных сил

Девушкам сложнее, потому что и физически сложнее, так как очень большой вес, когда одеваешь на себя ... ну, с поддержкой ребят - они помогают, носят баллоны сами. Здесь главное, чтоб зайти на трап и окунуться в воду, и этот вес пропадает

Цель практических занятий - отработка работы по поиску и строповке тяжелых предметов в шланговом снаряжении. Упражнения базовые - для начальной подготовки водолаза 3-го класса. Профессия пользуется спросом, однако остаются в ней не все, говорит начальник спасательной станции.

Евгений Титаренко, начальник Журавлевской спасательной станции

Сюда, вот когда курсы проходят, тогда приезжают и погружаются. Так как у нас база, все же есть подход к воде, причал, специализированно всё. Место есть, где переодеться, можно производить погружение и тренировочные спуски

На следующем этапе слушателей курсов ждет погружение в плавательном костюме водолаза.