Похитителями младенца оказались супруги, потерявшие своего новорожденного ребенка

Советник главы МВД Антон Геращенко утверждает, что похитителями младенца в Киеве была семейная пара, которая некоторое время назад потеряла собственного новорожденного ребенка.

"Похитителями оказалась семейная пара из Вышгорода. Несколько недель назад они потеряли своего новорождённого ребенка и приняли роковое для себя решение - купить или похитить чужого. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 146 Криминального Кодекса за похищение ребёнка. Вместо того чтоб зачать новую жизнь или усыновить ребёнка законным образом, они теперь проведут долгие годы в местах лишения свободы", - написал он в фейсбуке.

Напомним, что вечером 20 октября отец пришел вместе с двухмесячным ребенком в киевский садик на Облони, чтобы забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.

Следственным отделом Оболонского управления полиции по данному факту было начато уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения.