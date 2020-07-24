Поисково-спасательный отряд "Милена". Как трагедия в Золочеве объединила людей для поиска людей?

Мама была до такой степени голодная! Наелась борща, просила ещё, но я ей предложила чай, булочку, горячую ванну для ног.

Это мама Елены. Ей 81 год. Еще несколько лет назад рассказывает Елена - женщина работала в собственном магазине в соседней области. Но как только начались проблемы с памятью и здоровьем - дочь забрала мать к себе в Харьков. С тех пор, старушка периодически пытается вернуться обратно в Днепр.

В тот день пенсионерка покинула квартиру в четыре утра, Елена обратилась в полицию и по совету коллег - еще и к волонтерам добровольческого поисково-спасательного отряда "Милена".

Елена Шелкошвеева

Началась как бы вторая жизнь, потому что я была потеряна они координировали все действия. Кто? Куда? Зачем пошел? Что сделали? Распечатали мамины фотографии, раздавали, расклеивали. Ездили, ходили, везде искали. Искали до пол 12 ночи, в пол 12 ночи позвонила полиция и нашли маму в Новобаварском районе на Москалевской улице - она была потеряна, она не знала где она находилась.

Поисковый отряд "Милена" сформировался в конце апреля, когда в Золочевском районе не успели спасти, несмотря на все усилия, маленькую девочку Милену.

Трагедия сплотила добровольцев и несколько тысяч горожан не покинули общий чат чтобы и в дальнейшем моментально реагировать в подобных случаях. Виктория Надутая демонстрирует эмблему, которую создавали говорит с особым отношением.

Что мы хотим видеть на картинке что-то желтое, что-то зеленое и девочку в легком платье с большим одуванчиком.

По словам Виктории пока им помогает множество людей — это и клуб любителей внедорожника, гражданский воздушный патруль, общественная организация «Щит», «Красный крест». Все для того, чтобы охватить максимальное количество территории во время поисков.

А стать волонтером по словам Виктории может каждый - достаточно лишь подключиться к группе и чату в соцсетях. Волонтеры уже участвовали в более чем трех десятках поисков.

Виктория Надутая, волонтер добровольного поисково-спасательного отряда "Милена"

Как волонтёр любой человек может подключится к группе и видя активный поиск - либо это активный поиск на местности, если он готов в нем участвовать - он просто должен следить активно за поисками, которые ведутся в нашей группе. В нашей организации, естественно, появились нужды группы. Нам нужны рации, нам нужна распечатка. С распечаткой очень большая проблема потому как распечатывать добровольно люди начинают сдуваться. Ну, пока как бы финансовую помощь мы не готовы принимать. Допустим, кто-то хочет добровольческому отряду подарить рации - мы их с удовольствием примем.

По информации ювеналов тема пропажи детей является сейчас очень актуальной. С начала года в полицию поступило уже несколько сотен обращений с просьбой вернуть домой пропавшего ребенка, всех малышей кроме погибшей Милены нашли целыми и невредимыми.

Майор полиции Олег Мотрич уверяет разговор о трех днях, через которые примут заявление, является лишь мифом, в полицию нужно обращаться сразу как только ребенок пропал.

Олег Мотрич, ст. инспектор по особым поручениям отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьк.обл.

У разі зникнення чи дорослої особи чи неповнолітньої дитини громадянин має право звертатися до поліції миттєво. В кожному випадку проводиться перевірка чи працівниками ювенальної превенції чи слідчим - і виноситься якесь рішення батьки можуть бути просто попереджені, або якщо є вина батьків, то вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 184.

Ответственность за побег всегда лежит на родителях уверяет психотерапевт Борислав Хомуленко. Если в случае с пожилыми людьми — это зачастую желание привлечь к себе внимание, через комплекс ненужности, который часто возникает в пожилом возрасте, говорит Хомуленко.

Дети же убегают из-за проблем в семье. Это бывает и осознанно - как говорится назло, чаще всего — это свойственно подросткам. И бессознательно, к примеру из-за тяжелого внутреннего состояния.

Борислав Хомуленко, кандидат психологических наук, психотерапевт

Желание бегства у ребенка всегда связано с системой ограничений, которые накладывают родители на ребенка. Чем сильнее система ограничений и чем сильнее наказание которые идут в следствии с этим ограничением, тем больше у ребенка может быть импульсивное желание убежать. Минимум хотя бы на какой-то период времени сгладить жесткие рамки наказания и жесткие рамки поведения. Позволить ребенку быть в контакте со своим жестким эго.

Специалисты же советуют внимательно следить за детьми и их психологическим здоровьем, а в отношении пожилых людей - то или же сделать кулон с номером телефона, или же почти в каждом кармане одежды оставить записку с информацией и контактами, чтобы люди которые найдут вашего родственника - сразу же могли с вами связаться.