Покушение на экс-разведчика ВСУ в Харькове: подозреваемому избрали меру пресечения

На скамье подсудимых - харьковчанин Юрий Донцов. Именно его подозревают в покушении на убийство бывшего военного разведчика. Он никаких комментариев по задержанию и объявления подозрения не дает.

Чи визнаєте ви свою вину? Чому так зробили? - Без комментариев. Дозволу на розголошення данних досудового розслідування не надавалося.

По данным следствия, подозреваемый получил задание от российских спецслужб - ликвидировать экс-разведчика Вооруженных Сил Украины, заложив взрывчатку в подъезде жилого дома. Именно там его задержали силовики в ходе спецоперации. За совершение преступления мужчине поообещали денежное вознаграждение, отмечает прокурор по делу Олег Максюк. Представители обвинения говорят - будут настаивать на взятии харьковчанина под стражу. Из-за определенных рисков, в частности, влияния на свидетелей и возможности скрываться от следствия. Кроме того, собираются поднимать вопрос о проведении заседания в закрытом режиме.

Олег Максюк, прокурор по делу:

Існує ряд свідків. В судовому засіданні буде оголошуватись протоколи негласних слідчих розшукових дій, які на даний час не повинні будуть розголошені. Прокуратура області звернулась до Київського райсуду Харкова з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки підозрюваний на даний час підозрюється у вчиненні злочину оосбливо тяжкого.

Адвокаты говорят, что требование прокуратуры о содержании подозреваемого под стражей слишком строгое. И отмечают - будут ходатайствовать о более мягкой мере пресечения.



Дмитрий Циплицкий, адвокат подозреваемого:

Досягнення цілей кримінального провадження можливе, якщо буде обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із тим, що особа буде носити відповідний засіб стеження, так званий електронний браслет На сьогодні остання позиція, яка відома мені, яка погоджена з клієнтом: він зазначає, що певні події, які прописані в процесуальному документі, вони мали місце. Але вони викладені, можна сказати, однобоко. Тільки зі сторони бачення прокуратури та органів слідства, вони не враховують реальні обставини справи.

Избрание меры пресечения подозреваемому происходило за закрытыми дверями, видеооператорам не разрешили снимать ход заседания в зале суда.Выслушав представителей обвинения и защитников, судья Наталья Ефименко решила отправить подозреваемого в СИЗО до 8 марта без права внесения залога.