Полицейский, задержанный за стрельбу в метро, был ранен при задержании вооруженного преступника и награжден

Сегодня суд должен избрать меру пресечения работнику полиции метрополитена, который устроил стрельбу на станции метро 12 ноября.

Судебное заседание по мере пресечения задержанному 22-летнему капралу полиции должно было состояться вчера, 13 ноября, однако его перенесли на сегодня.

Как стало известно, задержанный полицейский - сержант полиции Андрей Кобцев - был награжден за задержание вооруженного злоумышленника, которое произошло 20 августа этого года, на станции метро им.Масельского.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж вручил полицейскому медаль «За безупречную службу» III степени полицейском сектора патрульной полиции отдела полиции в метрополитене.

Напомним , 19 августа около 19:30 в вестибюле станции метро «Имени А.С. Масельского» две женщины подошли к работнице метрополитена и сообщили, что к ним пристает неизвестный пьяный мужчина.

Женщина вызвала сотрудника полиции, который сразу прибыл на место.

Во время выяснения обстоятельств инцидента 52-летний правонарушитель ударил ножом сержанта полиции в грудную клетку. Несмотря на ранение, полицейский задержал нападавшего, а рана не оказалась опасной для его здоровья.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Пока же по факту стрельбы в подземке назначено служебное расследование. Теперь полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.