Полицейского, который избил пенсионера в трамвае, отстранили от должности

Харьковский полицейский, который избил пенсионера в общественном транспорте, отстранен от исполнения служебных обязанностей, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Такое решение приняло руководство полиции в соответствии с ч. 1 ст. 70 Закона Украины «О Национальной полиции», ст. 17 Дисциплинарного устава НПУ.

Напомним, как сообщалось, между полицейским и пенсионером возник конфликт в трамвае, в ходе которого работник полиции избил его и нанес пожилому мужчине телесные повреждения.

Правонарушителем оказался участковый офицер полиции Слободского отдела полиции. На момент происшествия он находился в гражданской одежде, без огнестрельного оружия.

Заявление об инциденте было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции и было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

На следующий день материалы уголовного производства для решения подследственности были направлены в прокуратуру Харьковской области.

По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области было начато служебное расследование по поводу действий работника. На время его проведения участковый отстранен от выполнения своих функциональных обязанностей.

По результатам служебной проверки руководством областного главка полиции будет принято решение о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из рядов Национальной полиции Украины.

На сегодняшний день расследованием всех обстоятельств по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудником полиции занимается Государственное бюро расследований.