Полицейского, устроившего стрельбу на станции метро, оставили под стражей

Суд оставил апелляцию адвоката полицейского, задержанного и арестованного за стрельбу на станции метро Научная, без удовлетворения.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

«Решение следственного судьи об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сотруднику полиции оставить без изменений», - огласила свое решение коллегия судей сегодня, 28 ноября.

Напомним, 12 ноября около 3:50 на станции метро «Научная» в Харькове 22-летний капрал полиции метрополитена открыл стрельбу.

Сотрудники спецподразделения патрульной полиции «ТОР» разоружили и задержали его.

Как стало известно, задержанный полицейский - сержант полиции Андрей Кобцев , который ранее был награжден за задержание вооруженного злоумышленника 20 августа этого года, на станции метро им.Масельского.

Подозрение работнику полиции предъявлено по статье 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Полицейский получил 60 суток содержания под стражей.

На решение суда о мере пресечения полицейскому его защитой была подана апелляция, которую сегодня Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетвоерния.

Как отметили в пресс-службе ХАС, апелляционный пересмотр происходил в отсутствие подозреваемого полицейского, ходатайство о непосредственном участии от которого в суд не поступало.

Председательствующим по делу был судья ХАС Виктор Цилюрик.

Судьи коллегии - Елена Кружилина и Валерий Бездетко.

С мотивировочной частью постановления коллегии судей апелляционного суда можно ознакомиться после составления его полного текста - 2 декабря 2019 в Едином государственном реестре судебных решений Украины.