Полиция арестовала женщину, которая тренировала белок, чтобы они нападали на ее бывшего

Полиция Детройта, США, арестовала 45-летнюю Дженис Смитт, которая использовала дрессированных белок, чтобы отомстить своему бывшему парню.

Женщину поймали "на горячем" во время того, как она ловила в парке диких белок.

Ее бывший парень 51-летний Джеймс Робинсон жаловался на то, что в течение месяца на него 12 раз нападали белки. Подозревать свою бывшую подругу он начал после того, как увидел, что она поощряет лакомством белку, после одного из нападений.

"Она скрывалась за кустами, но я мог без преград наблюдать за ней и слышать ее. Она приказывала белкам напасть на меня", - говорит потерпевший.

В доме у Дженис Смитт полиция обнаружила 12 клеток, которых было 27 белок.

Шеф полиции Детройта Джеймс Крейг рассказал, что женщина во всем призналась. Теперь ей предъявлено ряд обвинений в использовании живых существ для нанесения вреда человеку.

Крейг отметил, что это самое странное преступление в его карьере.