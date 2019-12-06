Полиция обнаружила оружие и боеприпасы при расследовании убийства на Салтовке

В Харькове в рамках расследования убийства правоохранители обнаружили у группы мужчин оружие и боеприпасы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого 5 ноября по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины по факту убийства 30-летнего мужчины на улице Валентиновской в Харькове.

Так, 3 декабря на Салтовке, возле гаража на улице Бучмы у 28-летнего мужчины правоохранители нашли при себе гранату «Ф-1». При осмотре автомобиля мужчины полицейские изъяли патроны калибром 9 мм, 3 гранаты «Ф-1», автомат «Калашникова» с 4 патронами, бронежилет и нашивки с надписью «СБУ».

По данному факту следователем Московского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

4 декабря были проведены обыски по адресам проживания фигурантов.

Так, из дома 28-летнего мужчины при обыске были изъяты патроны калибром 9 мм, граната «РГД-5» с запалом, мобильные телефоны и стартовые пакеты мобильных операторов разных стран.

По месту жительства 37-летнего уроженца Азербайджана, который является подозреваемым в совершении умышленного убийства и находится в розыске, полицейские изъяли автомобиль «Тойота», на котором он, по данным полиции, покинул место преступления.

Во время обыска места проживания 28-летнего уроженца Грузии стало известно, что в указанной квартире еще живет 40-летний ранее судимый мужчина. По указанному адресу правоохранители изъяли отмычки и карту-схему с определенным адресом.

А у 42-летнего уроженца Таджикистана при обыске в квартире обнаружили помповое ружье «Mossberg» с патронами, а также около 10 паспортов других лиц - граждан другого государства.

Правоохранители продолжают оперативно-следственные действия в рамках указанных уголовных производств.