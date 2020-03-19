Полиция следит за соблюдением правил карантина во всех областях

19 марта 2020 г. 13:21
2 просмотра
Вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины и работниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям полицейские продолжают превентивные меры и охрану публичной безопасности для противодействия распространению заболеваний коронавирусной инфекцией.
 
«Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ежесуточно заступает более 15 тыс полицейских для обеспечения карантинных мероприятий. Также созданы мобильные группы, в том числе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины. Помимо обеспечения карантинных мероприятий, мы выполняем свою повседневную работу, реагируем на заявления и сообщения граждан », - рассказал заместитель Главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
 
По его словам, начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых, в частности, будут проверять состояние здоровья граждан. Также полицейские контролируют выполнение перевозчиками и субъектами хозяйствования ограничений, установленных Кабинетом министров Украины.
 
«Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего - в Донецкой области », - отметил заместитель Председателя национальной полиции Украины. 

Ситуационные центры Нацполиции и всех территориальных подразделений работают в круглосуточном режиме. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.