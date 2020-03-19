Полиция следит за соблюдением правил карантина во всех областях

Вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины и работниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям полицейские продолжают превентивные меры и охрану публичной безопасности для противодействия распространению заболеваний коронавирусной инфекцией.

«Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ежесуточно заступает более 15 тыс полицейских для обеспечения карантинных мероприятий. Также созданы мобильные группы, в том числе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины. Помимо обеспечения карантинных мероприятий, мы выполняем свою повседневную работу, реагируем на заявления и сообщения граждан », - рассказал заместитель Главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

По его словам, начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых, в частности, будут проверять состояние здоровья граждан. Также полицейские контролируют выполнение перевозчиками и субъектами хозяйствования ограничений, установленных Кабинетом министров Украины.