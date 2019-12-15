Полиция задержала иностранца за кражу ноутбука у харьковчанки

14 декабря в 23:30 в полицию от 37-летней харьковчанки поступила информация о краже у нее из квартиры.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как стало известно, злоумышленник проник в квартиру дома на проспекте Тракторостроителей и похитил ноутбук.

В течение нескольких часов полицейские установили личность злоумышленника и задержали его.

Им оказался 37-летний безработный, ранее судимый за кражу гражданин Грузии.

Следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.