Полиция задержала подозреваемого в краже из здания суда

В Харькове полицейские задержали подозреваемого в краже из здания суда, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, в начале августа в полицию поступило заявление от 59-летней женщины о том, что из двух служебных кабинетов суда исчезли два ноутбука, системные блоки, мониторы и флэш-носители.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний ранее судимый мужчина.

Как выяснилось, он ночью отжал рамы металлопластикового окна, сломал замки на входных дверях служебных кабинетов, расположенных на втором этаже суда, и похитил оргтехнику.

Впоследствии злоумышленник сдал имущество в ломбард.

Вещественные доказательства изъяты.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 1 июля ограбили Харьковский апелляционный суд.