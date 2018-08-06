Полиция задержала подозреваемых, которые в масках Шрека ограбили ювелирный магазин в Балаклейском районе

В ювелирную лавку поселка Донец, которая находится в Балаклейском районе, трое неизвестных ворвались уже ближе к закрытию - под вечер.

О том, что их намерения вовсе не благородные, и они не кольца выбирать пришли для любимых, свидетельствовали маски Шрека, которые полностью скрывали лица посетителей.

Дмитрий Страхов, и.о. Начальника Балаклейского ОП

25 липня близько 16.38 невідомі особи скоїли розбійний напад на ювелірний магазин, розташований в селищі Донець Балаклійського району. До крамниці увірвалося троє невідомих та погрожуючи продавцю предметом, схожим на пістолет, заволоділи грошима с касового аппарату.

Мужчины прихватили около 17000 гривен наличными и ювелирные изделия на сумму свыше 300 000 гривен, говорят в полиции.

Дмитрий Страхов, и.о. Начальника Балаклейского ОП

Двох осіб, які вмотивовано підозрюються у вчинені розбійного нападу, було затриманно в Одеській області. Ними виявилися 35-річний мешканець селища Донець Балаклійського району та тридцятирічний громадянин Грузії. Наразі зазначені громадяни знаходяться під вартою, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 187 Кримінального Кодексу України.

А это - разбойное нападение по предварительному сговору группой лиц с проникновением в помещение и направленное на завладение имуществом в крупных размерах.

Задержанные, по словам полицейских, признали свою вину и рассказали, что к преступлению они действительно тщательно готовились, составив заранее план действий.

Третьего соучастника преступления полицейские разыскивают.

Сейчас досудебное расследование продолжается.