Полторак в Харькове поздравил курсанта, награжденного двумя орденами "За мужество"

10 сентября 2017 г. 14:16
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Накануне, находясь с рабочей поездкой в Харьковском гарнизоне, министр обороны Украины Степан Полторак поздравил личный состав Института танковых войск с профессиональным праздником - Днем танкистов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Полторак отметил, что он очень удивлен увидеть в строю Института танковых войск курсанта первого курса, за которым будущее танковых войск и Вооруженных Сил Украины.

"Старший сержант Андрей Иванцов, которому 24 года, а у него на груди два ордена "За мужество" II и III степеней. Это в 24 года! Уважение таким людям, и за ними будущее", –сказал Полторак.
 

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