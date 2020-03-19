Помощь медикам, коммунальщикам и работникам продуктовых магазинов. В Харькове появились социальные автобусы

Чтобы помочь харьковчанам добраться до центра из спальных районов "Благотворительный Фонд Александра Фельдмана" и "Концерн АВЭК" запустили социальные автобусные маршруты. Проезд в них бесплатный. На маршрутах - десятки единиц техники. Спрос, говорят водители, большой.

Александр, водитель:

Народу нужно как-то добираться до работы, физически они не могут это сделать без нас. Маски, все нормі, все критерии соблюдаем. Берем строго по 20 человек, не более.

Автобусы курсируют по следующим маршрутам:

станция метро Индустриальная - площадь Конституции, от Залютино до станции метро Холодная гора и Южного вокзала, и до площади Конституции. От поселка Победа через Новую Баварию, проспект Любви Малой, Южный вокзал и к Госпрому. А также с 602-го микрорайона через Юбилейный проспект, проспект Льва Ландау, Салтовское шоссе, Московский проспект. Конечная - площадь Конституции.

В первую очередь, эти направления необходимы для медиков, работников продуктовых магазинов и коммунальщиков, говорят в благотворительном фонде. Вместе с тем, основатель фонда Александр Фельдман подчеркнул, еще один шаг - приобретение аппарата вентиляции легких и спецтранспорта для харьковских врачей.