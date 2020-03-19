Помощь медикам, коммунальщикам и работникам продуктовых магазинов. В Харькове появились социальные автобусы

19 марта 2020 г. 18:13
Автор: Лариса Говина
122 просмотра

Чтобы помочь харьковчанам добраться до центра из спальных районов "Благотворительный Фонд Александра Фельдмана" и "Концерн АВЭК" запустили социальные автобусные маршруты. Проезд в них бесплатный. На маршрутах - десятки единиц техники. Спрос, говорят водители, большой.

Александр, водитель:

Народу нужно как-то добираться до работы, физически они не могут это сделать без нас. Маски, все нормі, все критерии соблюдаем. Берем строго по 20 человек, не более.

Автобусы курсируют по следующим маршрутам:

станция метро Индустриальная - площадь Конституции, от Залютино до станции метро Холодная гора и Южного вокзала, и до площади Конституции. От поселка Победа через Новую Баварию, проспект Любви Малой, Южный вокзал и к Госпрому. А также с 602-го микрорайона через Юбилейный проспект, проспект Льва Ландау, Салтовское шоссе, Московский проспект. Конечная - площадь Конституции.

В первую очередь, эти направления необходимы для медиков, работников продуктовых магазинов и коммунальщиков, говорят в благотворительном фонде. Вместе с тем, основатель фонда Александр Фельдман подчеркнул, еще один шаг - приобретение аппарата вентиляции легких и спецтранспорта для харьковских врачей.

Видео: 

Помощь медикам и коммунальщикам . В Харькове появились социальные автобусы - 19.03.2020

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.