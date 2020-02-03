Понедельник без воды: адреса отключений

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города отключили водоснабжение. Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в Новобаварском районе временно нет воды по следующим адресам:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 47, 49, 49-а, 51, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 7, 11, ул. Юрия Паращука (Минайленко), 4 (п. №3, спаренный стояк), пер. Ржевский, 12 (стояк) до 20:00 03.02.20 г.

В Индустриальном районе:



ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 03.02.20 г.

В Киевском районе:



ул. Шишковская, 12 (стояк), ул. Потебни, 1 (п. №1), ул. Пушкинская, 40 (п. №1), ул. Шишковская, 8-а (п. №3, стояк), ул. Маршала Бажанова, 23 (п. №2, стояк) до 20:00 03.02.20 г.

В Московском районе:



ул. Академика Павлова, 140-а (п. №3, стояк), ул. Родниковая, 3 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 33-е (стояк) до 18:00 03.02.20 г.; пр. Тракторостроителей, 103-б (стояк) до 20:00 03.02.20 г.

В Немышлянском районе:



пр. Московский, 204/2 (п. №8, спаренный стояк) до 17:00 03.02.20 г.; ул. Харьковских Дивизий, 11/2 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 03.02.20 г.

В Основянском районе:



пр. Гагарина, 176 (кор. №2, п. №2, стояк), ул. Макеевская, 53-а (п. №4, стояк) до 20:00 03.02.20 г.

В Слободском районе:



б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5(п. №1, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11) до 17:00 03.02.20 г.; ул. Молочная (Кирова), 11 (кор. №6, стояк), ул. Молочная (Кирова), 7 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №5, стояк) до 20:00 03.02.20 г.

В Холодногорском районе:



ул. Полтавский Шлях, 118 (п. №2, стояк) до 20:00 03.02.20 г.

В Шевченковском районе:



пр. Победы, 70 (п. №8, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), ул. Данилевского, 19 (п. №6, стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1, стояк), пр. Победы, 58 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 41-а (п. №3, спаренный стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №5) до 20:00 03.02.20 г.