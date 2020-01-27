Понедельник без воды: кому из харьковчан не повезло?

Сегодня, 27 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 18, Григоровское шоссе (Комсомольское), 10 (п. №3, стояк) до 20:00 27.01.20 г.

Индустриальный район:



ул. Грицевца, 48-б (п. №1), 50 (п. №1) до 20:00 27.01.20 г.; ул. Роганская, 148 (п. №1, стояк) до 20:00 28.01.20 г.

Киевский район:



ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №2) до 17:00 27.01.20 г., ул. Астрономическая (ч/с), ул. Солнечногорская (ч/с) до 20:00 27.01.20 г.

Московский район:



ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (стояк), ул. Металлиста, 10 (п. №13, стояк), ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 18:00 27.01.20 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 58-а (п. №1) до 20:00 27.01.20 г.

Немышлянский район:



ул. Харьковских Дивизий, 7/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 27.01.20 г.

Новобаварский район:



ул. Дмитриевская, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 27.01.20 г.

Основянский район:



ул. Валдайская, 24 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 68 (п. №1, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-а (п. №2) до 20:00 27.01.20 г.

Слободской район:



пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №1) до 20:00 27.01.20 г.

Шевченковский район:



пр. Людвига Свободы, 31, 33, 35, 35-в, 37, 39, 39-в, 41, пр. Победы, 58, 60-а, ул. Ахсарова, 9 до 19:00 27.01.20 г., ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 18 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №12), пр. Победы, 74-г (п. №3) до 20:00 27.01.20 г.